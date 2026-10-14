В Петербурге завели дело на мужчину, который до смерти избил знакомого ногами

Петербуржец до смерти избил приятелями ногами В Петербурге завели дело на мужчину, который до смерти избил знакомого ногами

Москва14 окт Вести.В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, который избил своего приятеля ногами. Позднее тот скончался от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшем смерть.

Фигурант 10 октября 2026 года, находясь в квартире дома по пр. Большевиков, после совместного распития алкоголя нанес знакомому удары ногами в область расположения жизненно важных органов сказано в публикации ведомства в MAX

После этого потерпевший покинул квартиру, но спустя несколько дней скончался на улице от полученных повреждений.

Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. В суде запланировано избрание в отношении фигуранта меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.