Москва14 октВести.В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, который избил своего приятеля ногами. Позднее тот скончался от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшем смерть.
Фигурант 10 октября 2026 года, находясь в квартире дома по пр. Большевиков, после совместного распития алкоголя нанес знакомому удары ногами в область расположения жизненно важных органовсказано в публикации ведомства в MAX
После этого потерпевший покинул квартиру, но спустя несколько дней скончался на улице от полученных повреждений.
Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. В суде запланировано избрание в отношении фигуранта меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.