В Петербурге раскрыли убийство 23-летней давности на берегу Финского залива Убийство на Финском заливе 23-летней давности раскрыли в Петербурге

Москва26 окт Вести.В Санкт-Петербурге раскрыли убийство, совершенное в 203 года на берегу Финского залива. Об этом пишет управление СК России по городу в MAX.

По данным ведомства, 7 октября 2003 года четыре человека напали на незнакомца – гражданина иностранного государства – на берегу Финского залива в Василеостровском районе города. Преступники избили жертву молотком и арматурой, а также нанесли ряд ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался.

Уголовное дело приостановили в связи с неустановлением виновных лиц, однако теперь, когда специалисты вновь изучили материалы, удалось найти одного из причастных к совершению преступления, который отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Мужчина рассказал об обстоятельствах убийства и назвал своих соучастников. Оказалось, что один из нападавших умер, местонахождение еще одного удалось установить. В его жилище провели обыск.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж, л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в составе организованной группы, по мотиву расовой вражды и национальной ненависти) говорится в сообщении

Фигурант признал вину в полном объеме, сейчас он арестован. Местонахождение четвертого подозреваемого выясняется.