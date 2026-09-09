Москва9 сенВести.В Ленинградской области трое злоумышленников зарубили топором 53-летнего мужчину, участвовавшего в местном фестивале. Об этом сообщает канал Baza.
По информации источника, мужчина присматривал со своей женой за магазином хендмейда и одежды. Точка продажи подверглась нападению со стороны троих грабителей.
Мужчина попытался отбиться имевшимся у него топором, однако преступники смогли повалить его на землю и применить холодное оружие против него. Он скончался от травм, несовместимых с жизнью.
Тело погибшего было найдено на обочине дороги. Жена также получила повреждения, но смогла спастись бегством.
Подозреваемые задержаны. Возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.