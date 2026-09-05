В Ленобласти по подозрению в убийстве на фестивале задержаны три человека

Ссора на фестивале в Ленобласти закончилась смертью мужчины, задержаны трое В Ленобласти по подозрению в убийстве на фестивале задержаны три человека

Москва5 сен Вести.Троих мужчин подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека в палаточном лагере одного из фестивалей в районе мыса Кюренниеми в Ленинградской области.

По предварительным данным, у подозреваемых и потерпевшего произошел конфликт на территории палаточного лагеря. Во время ссоры 53-летнему мужчине были причинены повреждения.

Травмированное тело мужчины нашли на обочине дороги в Приморском городском поселении Выборгского района.

Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В ходе проведения первоначальных следственных действий установлены трое мужчин, причастность которых к совершению преступления проверяется. Они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.