В США на фестивале Burning Man умер один из участников мероприятия

На фестивале Burning Man в Неваде скончался мужчина В США на фестивале Burning Man умер один из участников мероприятия

Москва5 сен Вести.Во время фестиваля Burning Man в американском штате Невада скончался один из участников мероприятия - мужчина в возрасте около 50 лет.

Гостю фестиваля, проходящего в пустыне Блэк-Рок, стало плохо на территории временного города Black Rock City. После оказания экстренной помощи его доставили в фестивальный медицинский центр, где врачи констатировали смерть, сообщает газета The New York Post со ссылкой на организаторов мероприятия.

Имя погибшего не раскрывается до уведомления родственников. Причина случившегося устанавливается.

В прошлом году уроженец российского Омска 37-летний Вадим Круглов погиб от ножевого ранения во время фестиваля Burning Man.