Американского туриста убило молнией при попытке подняться на вулкан в Италии CBS: туриста из США убило молнией при попытке подняться на действующий вулкан

Москва17 авг Вести.30-летний американский турист погиб во время подъема на действующий вулкан Этна на Сицилии. Об этом пишет CBS News со ссылкой на итальянские информагентства.

Мужчина, имя которого власти пока не подтвердили, совершал пешую прогулку по вулкану, когда над районом прошла мощная гроза… Он проник в зону, закрытую для туристов, по-видимому, пытаясь приблизиться к вершине действующего вулкана… В воскресенье около 20:00 по местному времени пожарные и сотрудники экстренных служб прибыли к мужчине на вертолете и обнаружили, что у него остановилось сердце говорится в сообщении

Уточняется, что американца доставили в больницу Канниццаро ​​в Катании, но врачам не удалось его реанимировать. Его смерть констатировали в 21:30.

Ранее сообщалось, что туристка из России едва не погибла после серфинга на Бали, когда ее коснулась редкая ядовитая медуза.