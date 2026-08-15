Baza: на Бали туристку из России парализовало после встречи с опасной медузой Baza: туристку из России парализовало после касания ядовитой медузы

Москва15 авг Вести.Туристка из России едва не погибла после серфинга на Бали, когда ее коснулась редкая ядовитая медуза. Об этом сообщает канал Baza.

Дарья возвращалась на лайнап после занятия серфингом, как вдруг почувствовала сильную боль в ноге — на коже остались загадочные щупальца-полосы… Дарья чудом догребла до лодки. Россиянку доставили на берег, а затем в госпиталь. Паралич тем временем уже достиг груди — девушка с трудом дышала утверждается в публикации

Врачам удалось спасти туристку. Как выяснилось, россиянку ужалила ядовитая большая медуза под названием "португальский кораблик", в клетках которой есть нейротоксин.