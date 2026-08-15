Москва15 авгВести.Туристка из России едва не погибла после серфинга на Бали, когда ее коснулась редкая ядовитая медуза. Об этом сообщает канал Baza.
Дарья возвращалась на лайнап после занятия серфингом, как вдруг почувствовала сильную боль в ноге — на коже остались загадочные щупальца-полосы… Дарья чудом догребла до лодки. Россиянку доставили на берег, а затем в госпиталь. Паралич тем временем уже достиг груди — девушка с трудом дышалаутверждается в публикации
Врачам удалось спасти туристку. Как выяснилось, россиянку ужалила ядовитая большая медуза под названием "португальский кораблик", в клетках которой есть нейротоксин.