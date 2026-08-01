Москва1 авгВести.В горах Северной Осетии спасатели МЧС России нашли тело 43-летнего туриста из Воронежа, пропавшего 27 июля. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
27 июля один из участников незарегистрированной тургруппы при спуске с маршрута в промежутке от Мидаграбинского ледника до Мидаграбинских водопадов ушел вперед группы. Спустившись до водопадов остальные участники группы мужчину не обнаружили. За помощью туристы обратились в МЧС Россииговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
1 августа специалисты Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело мужчины в районе скалы "Бараньи лбы" при выходе на плато Мидаграбинского ледника.
К поисковым работам привлекались более 20 спасателей.