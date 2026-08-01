Москва1 авг Вести.В горах Северной Осетии спасатели МЧС России нашли тело 43-летнего туриста из Воронежа, пропавшего 27 июля. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

27 июля один из участников незарегистрированной тургруппы при спуске с маршрута в промежутке от Мидаграбинского ледника до Мидаграбинских водопадов ушел вперед группы. Спустившись до водопадов остальные участники группы мужчину не обнаружили. За помощью туристы обратились в МЧС России