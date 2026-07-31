Тело погибшего владимирского туриста эвакуировали из Даутского ущелья в КЧР

В КЧР завершена эвакуация тела погибшего в Даутском ущелье туриста Тело погибшего владимирского туриста эвакуировали из Даутского ущелья в КЧР

Москва31 июл Вести.В Карачаево-Черкесии спасатели МЧС РФ завершили операцию по эвакуации со склона пика МИФИ в Даутском ущелье тела погибшего туриста из Владимира. Информация размещена в MAX регионального ГУ МЧС России.

Работы по транспортировке специалисты чрезвычайного ведомства провели с помощью носилок типа "акья" и применением альпинистского снаряжения говорится в сообщении

Группа из 7 человек, в состав которой входил погибший, зарегистрировала пеший туристический маршрут в ГУ МЧС России по КЧР. По предварительным данным, 29 июля мужчина погиб. СК организовал процессуальную проверку.

В поисковых работах участвовали 12 спасателей КРЧ поисково-спасательного отряда МЧС России им В.М. Дзераева.