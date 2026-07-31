Москва31 июлВести.В Хабаровске следователи начали проверку после смерти мужчины, которого задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным ведомства, росгвардейцы 31 июля прибыли по вызову о нарушении порядка местным жителей. Мужчина попытался скрыться от правоохранителей, а при задержании оказал активное сопротивление. К нему применили физическую силу и спецсредства.
Спустя непродолжительное время мужчина скончался на месте задержания. Причина смерти нарушителя будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизысказано в сообщении
СК проверит правомерность действий сотрудников Росгвардии, а также даст оценку соразмерности применения силы при задержании.