РЕН ТВ: труп мужчины с переломанными костями нашли в лесу Санкт-Петербурга

Труп мужчины с переломанными костями нашли в лесу Санкт-Петербурга РЕН ТВ: труп мужчины с переломанными костями нашли в лесу Санкт-Петербурга

Москва30 июл Вести.Труп мужчины с переломанными костями нашли в лесу в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что тело погибшего недалеко от реки Сестры обнаружил прохожий ночью 29 июля.

Внутренние органы мужчины оказались повреждены, на шее — колотая рана приводятся слова источника

По данным собеседника, мужчина погиб на стройке, а работодатель попытался скрыть произошедшее, однако был задержан.

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