Москва30 июлВести.Труп мужчины с переломанными костями нашли в лесу в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что тело погибшего недалеко от реки Сестры обнаружил прохожий ночью 29 июля.
Внутренние органы мужчины оказались повреждены, на шее — колотая ранаприводятся слова источника
По данным собеседника, мужчина погиб на стройке, а работодатель попытался скрыть произошедшее, однако был задержан.
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