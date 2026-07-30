В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося скрыть смерть работника на стройке В Петербурге задержан глава фирмы, пытавшийся скрыть смерть работника на стройке

Москва30 июл Вести.В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пытался скрыть смерть своего сотрудника на стройке. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Ранее в этот день стало известно, что недалеко от реки Сестры в лесу в Курортном районе прохожий обнаружил тело мужчины с переломанными костями. Отмечалось, что внутренние органы также были повреждены.

Установлено, что погибший работал разнорабочим на строительном объекте. Во время выполнения работ он упал с высоты 5-го этажа и получил смертельные травмы. Фигурант дела, чтобы скрыть происшествие, погрузил тело в машину и вывез в лесополосу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.