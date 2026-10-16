Полиция Петербурга задержала мужчину, находившегося в розыске почти 11 лет

В Петербурге поймали находившегося в розыске почти 11 лет иностранца Полиция Петербурга задержала мужчину, находившегося в розыске почти 11 лет

Москва16 окт Вести.В Петербурге полиция задержала мужчину, который почти 11 лет числился в международном и федеральном розыске. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на платформе MAX.

Отмечается, что задержание прошло на набережной Обводного канала ночью 15 октября. В нем участвовали сотрудники уголовного розыска петербургского главка, Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ и патрульно-постовой службы. Задержанный - 33-летний гражданин одной из соседних стран.

15 октября около 03.50 сотрудники уголовного розыска петербургского Главка вместе с представителями Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ и сотрудниками ППС задержали у дома 156 по набережной Обводного канала 33-летнего гражданина одного из сопредельных государств говорится в публикации

Мужчину искали по линии международного розыска по запросу Казахстана. По данным правоохранителей, в августе 2015 года в кафе города Щучинска Акмолинской области он в ходе конфликта несколько раз ударил мужчину ножом и скрылся. В ноябре того же года его объявили в международный розыск.

Помимо этого, его разыскивала полиция Омской области. В октябре 2015 года он нанес другому мужчине травмы тупым предметом - его искали за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

По обоим делам в отношении разыскиваемого избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанного доставили в отдел полиции Адмиралтейского района. Инициаторы розыска уже уведомлены.