Жителя Петербурга осудили за нападение на полицейского и объявили в розыск В Петербурге местному жителю вынесли приговор за нападение на полицейского

Москва9 сен Вести.В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд огласил приговор по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Подробности сообщает в MAX Объединенная пресс-служба судов города.

По материалам следствия, признанный виновным местный житель Владислав Щеголев в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно в травматологическом пункте поликлиники № 71. Прибывшему по вызову сотруднику полиции он нанес не менее одного удара правым плечом в туловище и не менее двух ударов ногой по ногам.

Судом учтено, что Щеголев ранее судим за совершение тяжкого преступления говорится в сообщении

Подсудимому назначено наказание - 2 года исправительной колонии строгого режима. В связи с тем, что Щеголев не явился на оглашение приговора, он объявлен в розыск.