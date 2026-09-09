Москва9 сенВести.В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд огласил приговор по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Подробности сообщает в MAX Объединенная пресс-служба судов города.
По материалам следствия, признанный виновным местный житель Владислав Щеголев в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно в травматологическом пункте поликлиники № 71. Прибывшему по вызову сотруднику полиции он нанес не менее одного удара правым плечом в туловище и не менее двух ударов ногой по ногам.
Судом учтено, что Щеголев ранее судим за совершение тяжкого преступленияговорится в сообщении
Подсудимому назначено наказание - 2 года исправительной колонии строгого режима. В связи с тем, что Щеголев не явился на оглашение приговора, он объявлен в розыск.