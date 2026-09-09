В Петербурге вынесен приговор участникам конфликта с применением оружия у ТЦ

Участникам конфликта с применением оружия у ТЦ в Петербурге вынесен приговор В Петербурге вынесен приговор участникам конфликта с применением оружия у ТЦ

Москва9 сен Вести.В Санкт-Петербурге оглашен приговор по уголовному делу о хулиганстве у торгового комплекса на ул. Пролетарской в городе Колпино. Подробности сообщает в MAX прокуратура по городу.

Прокуратура Колпинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Рустама Карамханова, Бекхана Ибрагимова, Умара Хатуева и Адлана Джасуева. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением оружия, группой лиц) говорится в сообщении

Джасуева также признали виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

По материалам суда, вечером 2 апреля 2025 года подсудимые агрессивно вели себя у ТЦ в Колпино, противопоставляя себя окружающим, демонстрировали пренебрежительное отношение к ним и применили огнестрельное оружие. При задержании Джасуев пытался скрыться и не менее 5 раз выстрелили в сторону росгвардейца.

Джасуев приговорен к 5 годам колонии общего режима, Карамханов – 3 годам 6 месяцам, Ибрагимов – к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Хатуев – 3 годам колонии общего режима.