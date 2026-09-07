Напавший на ветерана СВО во дворе школы житель Энгельса осужден на 2 года

В Саратовской области осужден мужчина, напавший на ветерана СВО во дворе школы Напавший на ветерана СВО во дворе школы житель Энгельса осужден на 2 года

Москва7 сен Вести.В Саратовской области суд вынес приговор в отношении жителя Энгельса, напавшего на ветерана СВО на территории одной из городских школ. Фигуранта отправили в колонию-поселение на два года, сообщает СУ СКР по региону.

Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью)… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Также суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

Преступление произошло 20 февраля 2025 года. Согласно материалам уголовного дела, мужчина набросился на бойца на глазах детей и учителей и избил. Пострадавшему потребовалась госпитализация.