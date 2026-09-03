Неизвестный с оружием совершил покушение на военнослужащего в Энгельсе В Энгельсе неизвестный попытался убить военнослужащего из огнестрельного оружия

Москва3 сен Вести.В Энгельсе Саратовской области неизвестный совершил покушение на военнослужащего. Об этом сообщает управление СК России по региону в MAX.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В связи с посягательством на жизнь военнослужащего в городе Энгельсе Саратовской области следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) говорится в сообщении

Пострадавшего увезли в больницу. На месте происшествия обнаружили и изъяли гильзы и пули от огнестрельного оружия.

Проводятся следственные действия.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Энгельсе неизвестный подъехал на мотоцикле к частному дому и выстрелил в офицера ВКС РФ и его водителя. Военнослужащему, по данным канала, пули попали в лицо и торс. Водитель также был ранен, но смог убежать и спрятаться, затем вернулся. Именно он вызвал скорую помощь, говорится в публикации.