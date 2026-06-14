В селе под Волгоградом произошел инцидент со стрельбой, есть раненый

Мужчина ранен при стрельбе в волгоградском селе В селе под Волгоградом произошел инцидент со стрельбой, есть раненый

Москва14 июн Вести.Проводится проверка по факту стрельбы в Светлоярском районе Волгоградской области, в результате которой один человек был госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

В больницу №15 Красноармейского района доставлен мужчина с огнестрельным ранением, предположительно, из травматического оружия говорится в сообщении

В местных СМИ и пабликах ранее появилась информация о стрельбе, которая произошла в ночь на воскресенье в селе Червленое. Сообщалось, что был ранен мужчина.

В полиции подтвердили, что данный инцидент произошел в Светлоярском районе области.