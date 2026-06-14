Москва14 июнВести.Проводится проверка по факту стрельбы в Светлоярском районе Волгоградской области, в результате которой один человек был госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.
В больницу №15 Красноармейского района доставлен мужчина с огнестрельным ранением, предположительно, из травматического оружияговорится в сообщении
В местных СМИ и пабликах ранее появилась информация о стрельбе, которая произошла в ночь на воскресенье в селе Червленое. Сообщалось, что был ранен мужчина.
В полиции подтвердили, что данный инцидент произошел в Светлоярском районе области.