Москва24 апрВести.В селе Щекино Рыльского района Белгородской области вражеский FPV-дрон атаковал территорию частного дома. В результате ранило 38-летнего мужчину, сообщил в мессенджере MAX губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшему оказывают необходимую помощь.
У 38-летнего мужчины слепые осколочные ранения мягких тканей правой голени. Он доставлен в Рыльскую ЦРБ. После перевезем его в Курскотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что в белгородском селе при атаке ВСУ на частный дом погиб мирный житель.