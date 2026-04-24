В Белгородской области при атаке FPV-дрона ранения получил мужчина

При ударе FPV-дрона в селе Белгородской области пострадал мужчина В Белгородской области при атаке FPV-дрона ранения получил мужчина

Москва24 апр Вести.В селе Щекино Рыльского района Белгородской области вражеский FPV-дрон атаковал территорию частного дома. В результате ранило 38-летнего мужчину, сообщил в мессенджере MAX губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшему оказывают необходимую помощь.

У 38-летнего мужчины слепые осколочные ранения мягких тканей правой голени. Он доставлен в Рыльскую ЦРБ. После перевезем его в Курск отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что в белгородском селе при атаке ВСУ на частный дом погиб мирный житель.