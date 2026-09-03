СК возбудил уголовное дело после нападения на военнослужащего в Энгельсе

В Саратовской области возбуждено дело о покушении на военнослужащего СК возбудил уголовное дело после нападения на военнослужащего в Энгельсе

Москва3 сен Вести.В Саратовской области следственные органы СК России возбудили уголовное дело о покушении на жизнь военнослужащего в городе Энгельсе. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону на платформе MAX.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, врачи оказывают ему помощь.

На месте преступления нашли пули и гильзы. Решается вопрос о назначении экспертиз. Следователи вместе с оперативниками выясняют все обстоятельства случившегося и ищут причастных.

Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте оружия.

В связи с посягательством на жизнь военнослужащего в городе Энгельсе Саратовской области следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) говорится в публикации

Расследование продолжается.