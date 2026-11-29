Москва29 нояВести.В Приморском районе Петербурга задержали подозреваемого в избиении пенсионера, сообщает региональный главк МВД в MAX.
Информация о драке на проспекте Королева поступила в полицию днем 27 ноября.
Нарядом полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 41-летний неработающий гражданинговорится в публикации
Как выяснили правоохранители, в результате внезапно возникшего конфликта подозреваемый избил 69-летнего мужчину.
Пострадавшего пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.