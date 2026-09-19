Москва19 сенВести.В Твери задержан подозреваемый в избиении пенсионера, сообщает региональное УМВД в MAX. Инцидент произошел утром 16 сентября на территории рынка на бульваре Ногина.
По данным следствия, между 66-летним потерпевшим и неизвестным мужчиной возник словесный конфликт, переросший в физическое противостояние, пояснили в ведомстве.
Злоумышленник нанес пожилому человеку множественные удары: более пяти ударов по голове, а также серию ударов руками и ногами в область ребер, ног и рукговорится в публикации
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
Правоохранители оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 38-летний мужчина.
Свою вину он полностью признал. Фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания, однако впоследствии надзорный орган дал иную правовую оценку произошедшему.
В результате принятое ранее решение о мере пресечения было пересмотрено, и мужчину освободили из-под стражи, пояснили в тверской полиции.
Сейчас он находится в спецпомещении для задержанных лиц за совершение мелкого хулиганства.