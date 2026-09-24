В Петербурге мужчина жестоко избил двух бультерьеров Хозяин жестоко избил двух бультерьеров в Петербурге

Москва24 сен Вести.Мужчина жестоко избил двух бультерьеров в центре Петербурга – он пинал питомцев и бросал одного из них об стену дома, пишет Mash на Мойке.

Инцидент произошел поздно вечером на 9-й Советской улице. Свидетелем жестокого обращения стала случайная прохожая.

Как рассказала очевидица, около 23.00 она шла по району и увидела мужчину с собакой. Пес спокойно стоял рядом, однако хозяин резко начал на него орать, схватил за ошейник и швырнул в стену. После запрыгнул на животное говорится в публикации

Когда агрессивный мужчина заметил камеру, то стал кричать на девушку. Она намерена обратиться в полицию и предоставить видео издевательств над собаками в качестве доказательства.