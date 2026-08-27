После драки в петербургском баре в полицию обратилось два человека

В Петербурге полиция проверит информацию о драке в баре После драки в петербургском баре в полицию обратилось два человека

Москва27 авг Вести.В Центральном районе Петербурга утром, 23 августа, произошла драка в питейном заведении, в результате которой пострадали парень и девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции участников потасовки не обнаружили, а позже в отдел полиции поступили телефонограммы об обращении за медицинской помощью с ушибами, полученными в результате драки у бара на Бронницкой улице, 24-летнего мужчины и девушки 25 лет уточняется в сообщении

Пострадавшие обратились в полицию с заявлениями. По факту произошедшего проводится проверка.