В Петербурге девушка и мужчина подрались из-за бездомных котов В Петербурге полиция заинтересовалась конфликтом из-за бездомных котов

Москва23 сен Вести.В Санкт-Петербурге полиция начала проверку по факту конфликта между волонтером и мужчиной из-за бездомных котов. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в парадной дома на улице Репищева.

Полицейские установили, что причина конфликта, разгоревшегося между девушкой и мужчиной, - бездомные хвостатые, которых девушка-волонтер приехала забрать с данного адреса на передержку. Прибывшим полицейским девушка рассказала, что мужчина вел себя агрессивно и ударил ее сказано в сообщении

Петербуржца забрали в отдел для дальнейшего разбирательства. Волонтер в свою очередь написала заявление.

По факту происшествия полиция организовала проверку.