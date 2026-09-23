Москва23 сенВести.В Санкт-Петербурге полиция начала проверку по факту конфликта между волонтером и мужчиной из-за бездомных котов. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в парадной дома на улице Репищева.
Полицейские установили, что причина конфликта, разгоревшегося между девушкой и мужчиной, - бездомные хвостатые, которых девушка-волонтер приехала забрать с данного адреса на передержку. Прибывшим полицейским девушка рассказала, что мужчина вел себя агрессивно и ударил еесказано в сообщении
Петербуржца забрали в отдел для дальнейшего разбирательства. Волонтер в свою очередь написала заявление.
По факту происшествия полиция организовала проверку.