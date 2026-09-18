В Петербурге ищут незаконно содержащуюся в ЖК макаку-резуса

В Санкт-Петербурге ищут незаконно содержащуюся в квартире макаку В Петербурге ищут незаконно содержащуюся в ЖК макаку-резуса

Москва18 сен Вести.В квартире одного из жилых комплексов Приморского района Санкт-Петербурга очевидцы обнаружили незаконно содержащуюся макаку. На данный момент дикое животное ищут, сообщили в СЗМУ Росприроднадзора в MAX.

К приезду вызванных петербурженкой специалистов макака из квартиры исчезла.

Поступило сообщение петербурженки о том, что неустановленным лицом в квартире одного из жилых комплексов Приморского района Санкт-Петербурга осуществляется ненадлежащее содержание особи дикого животного - макака-резуса (Macaca mulatta) отмечается в сообщении

Выяснилось, что макаку переместили в неизвестном направлении неустановленные лица.

Управление обратилось в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто на данный момент содержит животное.

Макака-резус занесена в перечень животных, запрещенных к содержанию, утвержденный распоряжением правительства РФ.