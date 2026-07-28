В Краснодаре проводится проверка по факту возможного содержания пумы в доме

На Кубани проводится проверка по факту возможного содержания пумы в частном доме В Краснодаре проводится проверка по факту возможного содержания пумы в доме

Москва28 июл Вести.В Краснодаре организована проверка по факту возможного содержания пумы в частном доме. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Информация о содержании крупного хищника в одном из домов Юбилейного микрорайона была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

В соответствии с действующим законодательством содержание диких животных в жилых помещениях не допускается… Управлением МВД России по городу Краснодару проводится разбирательство говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В рамках расследования будет проверена достоверность опубликованных сведений, а также принято процессуальное решение.