Прокуратура проводит проверку после затопления поликлиники на Кубани

Москва14 мая Вести.После затопления помещений детской поликлиники на Кубани проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Разбирательство организовано сотрудниками прокуратуры Павловского района.

Прокуратурой Павловского района с привлечением специалистов организована проверка качества выполненных подрядчиком работ при строительстве лечебного учреждения говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Инцидент произошел в минувшую среду, 13 мая. В результате сильного ливня повреждения получила система отвода ливневых стоков с крыши здания, после этого дождевая вода попала в помещения лечебного учреждения.