Москва14 маяВести.После затопления помещений детской поликлиники на Кубани проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Разбирательство организовано сотрудниками прокуратуры Павловского района.
Прокуратурой Павловского района с привлечением специалистов организована проверка качества выполненных подрядчиком работ при строительстве лечебного учрежденияговорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
Инцидент произошел в минувшую среду, 13 мая. В результате сильного ливня повреждения получила система отвода ливневых стоков с крыши здания, после этого дождевая вода попала в помещения лечебного учреждения.