Жирные черви заполонили парадные одного из домов Петербурга В Санкт-Петербурге один из домов захватили огромные черви

Москва19 сен Вести.Скопище крупных червей длиной до 4 см появилось в парадных одного из домов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает издание 78.ru.

Уточняется, что дом находится на улице Металлистов.

Как рассказала местная жительница Татьяна, новые "соседи" появились около недели назад. В основном они кучкуются по углам, но также могут встретиться и в других местах. Татьяна считает, что черви могут приползать из подвала через щели в порогах, но в управляющей компании этот вариант отвергают.

По словам соседей, полноценной обработки после их обращения в УК не было. В подъездах только рассыпали химию, но это существенно не повлияло на ситуацию.

Издание уточняет, что в "Жилкомсервис №2 Красногвардейского района" сообщили, что заявка жильцов была принята и что в ближайшее время в доме проведут обработку.