Крупный пожар в расселенном здании жилого дома в Петербурге локализован

В Петербурге локализован крупный пожар в расселенном здании жилого дома Крупный пожар в расселенном здании жилого дома в Петербурге локализован

Москва18 сен Вести.В Василеостровском районе Санкт-Петербурга спасателям удалось локализовать крупный пожар площади 500 кв. м на кровле расселенного здания жилого дома. Об этом сообщил городской главк МЧС России.

18 сентября в 1.40 локализация, ранг пожара понижен до номера 1БИС. Сведения о пострадавших не поступали уточняется в канале ведомства на платформе MAX

К ликвидации возгорания были привлечены 144 спасателей и 47 единиц техники.

Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре поступило 17 сентября в 20.05.