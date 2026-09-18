Более 90 спасателей тушат крупный пожар в Василеостровском районе Петербурга

Крупный пожар в Василеостровском районе Петербурга тушат более 90 спасателей Более 90 спасателей тушат крупный пожар в Василеостровском районе Петербурга

Москва18 сен Вести.К тушению крупного пожара в расселенном жилом доме в Василеостровском районе Санкт-Петербурга привлечены 93 человека личного состава и 24 единицы техники. Об этом сообщил городской главк МЧС России.

В расселенном жилом доме размерами 50х35 м, происходит горение кровли на площади 500 кв. м. В 20.44 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС. В 21.28 ранг пожара повышен до номера 2 отмечается в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило 17 сентября в 20.05. Сведения о пострадавших не поступали.