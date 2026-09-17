Пожарные тушат возгорание на кровле реконструируемого здания в Петербурге

На Васильевском острове в Петербурге горит реконструируемое здание Пожарные тушат возгорание на кровле реконструируемого здания в Петербурге

Москва17 сен Вести.В Василеостровском районе Санкт-Петербурга вечером 17 сентября возник масштабный пожар, сообщает городское управление МЧС России в мессенджере MAX.

В реконструируемом здании, размерами 50х35 метров, происходит горение кровли на площади 500 кв. метров отмечается в публикации

Сведений о пострадавших не поступало.

По последним данным, ранг пожара повышен до номера 2.

На месте происшествия работают 69 специалистов и 18 единиц техники, в том числе от МЧС Росси 53 человека личного состава и 12 единиц техники.