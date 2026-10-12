По подозрению в жестоком убийстве женщины в Петербурге задержан ее сын

В жестоком убийстве женщины в Петербурге заподозрили ее сына По подозрению в жестоком убийстве женщины в Петербурге задержан ее сын

Москва12 окт Вести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, сообщает региональный главк СК РФ. В совершении преступления подозревают ее сына.

Тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран в области спины и груди было обнаружено днем 11 октября в квартире дома по улице Дмитрия Устинова. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 19-летний сын погибшей говорится в публикации ведомства в MAX

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.