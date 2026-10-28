Жителя Санкт-Петербурга обвиняют в убийстве женщины и ребенка СК предъявил обвинение петербуржцу в убийстве женщины и ребенка

Москва28 окт Вести.В Петербурге местному жителю вменяют убийство двух человек, включая ребенка, а также покушение на убийство двух и более лиц. Об этом сообщил Следственный комитет России на платформе MAX.

Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу 40-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, а также покушении на убийство двух и более лиц говорится в публикации

По данным ведомства, 23 октября текущего года в квартире на улице Комиссара Грушко мужчина поссорился с матерью своей бывшей сожительницы. В ходе конфликта он молотком проломил головы женщине и своему маленькому сыну – оба скончались на месте.

Дождавшись возвращения матери мальчика, он напал и на нее - бил молотком и ножом. Решив, что 32-летняя женщина мертва, мужчина запер квартиру и ушел. Однако пострадавшая пришла в сознание и выбралась через окно на первом этаже - ее спасли врачи.

Позже обвиняемый вернулся, чтобы поджечь квартиру и замести следы, но сделать этого не смог и скрылся. 27 октября его задержали в поселке Дружная Горка Ленинградской области. На допросе мужчина признал вину и подтвердил показания на месте. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.