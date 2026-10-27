МВД показало видео с задержанным за убийство женщины и ребенка в Петербурге

Ирина Волк опубликовало видео с задержанным по подозрению в двойном убийстве МВД показало видео с задержанным за убийство женщины и ребенка в Петербурге

Москва27 окт Вести.Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в совершении убийства женщины и малолетнего ребенка. Видео с задержанным публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан полицейскими в поселке Дружная Горка Гатчинского района. В настоящее время он доставляется в отдел полиции отмечается в публикации

Волк напомнила, что ночью 26 октября в полицию поступило сообщение о том, что возле дома №6 по улице Комиссара Грушко находится девушка с телесными повреждениями. На место незамедлительно прибыли полицейские. Пострадавшую госпитализировали. При осмотре ее квартиры были обнаружены тела малолетнего ребенка и пожилой женщины. По данным Telegram-канала 112, тело ребенка нашли в холодильнике.

Как установили сотрудники полиции, к их гибели может быть причастен знакомый девушки.

На видео 40-летний задержанный заявил, что ему изменила жена.