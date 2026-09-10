Москва10 сенВести.В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей матери, тело которой он спрятал в морозильную камеру. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.
По данным следствия, вечером 9 сентября к патрулю Росгвардии обратился мужчина, который рассказал о том, что убил мать в ходе ссоры в квартире на Ленинском проспекте. Приехавшие следователи обнаружили тело погибшей в морозильной камере.
Возбуждено уголовное дело об убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении указанного преступления задержан сын погибшейсказано в сообщении
Отмечается, что мужчина состоит на учете у психиатра.
Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.