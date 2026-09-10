В Петербурге мужчина убил мать и спрятал тело в морозилку

В Петербурге возбудили дело после обнаружения тела женщины в морозилке В Петербурге мужчина убил мать и спрятал тело в морозилку

Москва10 сен Вести.В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей матери, тело которой он спрятал в морозильную камеру. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

По данным следствия, вечером 9 сентября к патрулю Росгвардии обратился мужчина, который рассказал о том, что убил мать в ходе ссоры в квартире на Ленинском проспекте. Приехавшие следователи обнаружили тело погибшей в морозильной камере.

Возбуждено уголовное дело об убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении указанного преступления задержан сын погибшей сказано в сообщении

Отмечается, что мужчина состоит на учете у психиатра.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.