Mothership: пропавшую на Тайване женщину нашли в морозильнике в офисе

Тайванец спрятал тело бывшей возлюбленной в офисном морозильнике Mothership: пропавшую на Тайване женщину нашли в морозильнике в офисе

Москва21 сен Вести.Сотрудник технологической компании на Тайване, подозреваемый в убийстве бывшей возлюбленной, арестован. Об этом пишет Mothership.

По версии следствия, 43-летний фигурант задушил 36-летнюю женщину в гостинице и спрятал ее тело в морозильной камере в своем офисе, предварительно поместив останки в чемодан.

Пара познакомилась годом ранее в Таиланде, где жила убитая. Они периодически приезжали друг к другу, однако в 2026 году между ними начались разногласия, и женщина решила завершить отношения.

Она приехала на Тайвань 2 сентября и планировала вернуться в Таиланд через 12 дней. Женщина поселилась в гостинице в районе Симэньдин в Тайбэе.

Вечером 12 сентября, согласно записям с камер видеонаблюдения, мужчина вошел в гостиницу с большим чемоданом. Следующим утром он покинул здание, положил чемодан в автомобиль и направился в Тайчжун.

Предполагается, что женщина была задушена в ходе ссоры из-за предстоящего расставания. Убийца, предположительно, перевез ее тело в офис компании, где он работал. Чемодан с останками он поместил в морозильную камеру, установленную в служебном помещении.

На допросе фигурант заявил, что потерял контроль над собой во время ссоры, однако купленные заранее морозильная камера и чемодан могут указывать на спланированное преступление.

Ранее в Индии арестовали 32-летнего мужчину по обвинению в изнасиловании и убийстве 17-летней девочки.