Москва10 сен Вести.Житель Санкт-Петербурга, признавшийся в убийстве матери и показавший правоохранительным органам ее тело в морозилке, продавал замороженные десерты.

43-летний подозреваемый был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, передают "Известия". По информации издания, ранее петербуржца судили за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и за убийство двух и более человек из корыстных побуждений или по найму.

Ранее в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что по факту ЧП было возбуждено уголовное дело, а также о том, что мужчина состоит на учете у психиатра.

22 августа житель Петербурга не менее пяти раз смертельно ранил ножом свою 64-летнюю мать за то, что она пересчитывала накопления, потраченные сыном на азартные игры. После убийства он спрятал тело в напольную морозилку.