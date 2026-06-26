Москва26 июнВести.Во время следственных действий в помещении многопрофильного морфологического медицинского центра на Суздальской улице в Москве были обнаружены пять человеческих голов. Об этом сообщили в Telegram-канале 112.
Упакованные в полиэтиленовые пакеты части тела находились в морозильной камере.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в Санкт-Петербурге по статье о превышении должностных полномочийотмечается в сообщении
Головы изъяли и для исследования направили в морг.