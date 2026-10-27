Пострадавшая при двойном убийстве в Петербурге находится в реанимации

Женщина, которую чуть не убил учитель из Петербурга, находится в реанимации Пострадавшая при двойном убийстве в Петербурге находится в реанимации

Москва27 окт Вести.Женщина, которая едва не стала третьей жертвой расправы петербургского учителя математики, находится в реанимации. Как сообщает "Фонтанка", врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Трагедия разыгралась в ночь на 26 октября в квартире на улице Комиссара Грушко в Санкт-Петербурге. 40-летний сожитель пострадавшей убил двухлетнего сына и тещу.

32-летняя женщина получила ранения, но смогла сбежать и попросить о помощи. Прибывшие полицейские нашли в квартире тело ее матери, а в холодильнике – мертвого ребенка.

После совершения преступления предполагаемый преступник скрылся с места преступления. Сотрудники уголовного розыска нашли его спящим в теплице на заброшенном участке в поселке Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области.

Сначала он отрицал свою причастность к совершению преступления, но в уже в служебной машине стал жаловаться на измену жены.

Видео задержания опубликовала в мессенджере MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчине собираются предъявить обвинение в убийстве двух человек и покушении на убийство.