Москва27 октВести.Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка и его бабушки в Санкт-Петербурге, работал в одной из городских школ учителем математики, сообщает "Фонтанка".
40-летнего Дмитрия, преподающего математику в одной из школ города, задержали 27 октябряпишет издание
По его данным, сотрудники уголовного розыска нашли мужчину спящим в теплице на заброшенном участке в поселке Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области.
Поначалу он отрицал свою причастность к совершению преступления, но в уже в служебной машине заговорил о жене, заявив, в частности, что она ему изменила.
Трагедия произошла ночью 26 октября в доме на улице Комиссара Грушко. В полицию поступило сообщение, что на улице находится девушка с телесными повреждениями. Правоохранители незамедлительно прибыли на место. Пострадавшую госпитализировали. При осмотре ее квартиры были обнаружены тела малолетнего ребенка и пожилой женщины. По данным Telegram-канала 112, тело ребенка нашли в холодильнике.
Пострадавшей женщине удалось выбраться из квартиры через окно. Погибший мальчик – ее двухлетний сын, женщина – ее 58-летняя мать. По сведениям "Фонтанки", сейчас 32-летняя женщина находится в реанимации.