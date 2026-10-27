Задержанный за убийство женщины и ребенка в Петербурге преподавал математику

Мужчина, задержанный за двойное убийство в Петербурге, был учителем математики Задержанный за убийство женщины и ребенка в Петербурге преподавал математику

Москва27 окт Вести.Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка и его бабушки в Санкт-Петербурге, работал в одной из городских школ учителем математики, сообщает "Фонтанка".

40-летнего Дмитрия, преподающего математику в одной из школ города, задержали 27 октября пишет издание

По его данным, сотрудники уголовного розыска нашли мужчину спящим в теплице на заброшенном участке в поселке Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области.

Поначалу он отрицал свою причастность к совершению преступления, но в уже в служебной машине заговорил о жене, заявив, в частности, что она ему изменила.

Трагедия произошла ночью 26 октября в доме на улице Комиссара Грушко. В полицию поступило сообщение, что на улице находится девушка с телесными повреждениями. Правоохранители незамедлительно прибыли на место. Пострадавшую госпитализировали. При осмотре ее квартиры были обнаружены тела малолетнего ребенка и пожилой женщины. По данным Telegram-канала 112, тело ребенка нашли в холодильнике.

Пострадавшей женщине удалось выбраться из квартиры через окно. Погибший мальчик – ее двухлетний сын, женщина – ее 58-летняя мать. По сведениям "Фонтанки", сейчас 32-летняя женщина находится в реанимации.