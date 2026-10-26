Учитель математики из Санкт-Петербурга подозревается в двойном убийстве Предполагаемый убийца бабушки и ребенка в Петербурге преподавал математику

Москва26 окт Вести.Мужчина, подозреваемый в жестокой расправе над двухлетним ребенком и его бабушкой в Санкт-Петербурге, оказался школьным учителем математики – за его плечами 11 лет педагогического стажа. Об этом сообщил канал "Mash на Мойке" в MAX.

Жестокое двойное убийство произошло в семье питерских педагогов - учителя математики подозревают в расправе над ребенком и матерью своей сожительницы говорится в публикации

Выяснилось, что сожительница подозреваемого тоже работала в школе классным руководителем, а погибшая пенсионерка преподавала там английский язык.

Самой женщине удалось спастись. Вернувшись домой, она увидела страшную картину: тело ее двухлетнего сына лежало в холодильнике, а мать была забита до смерти. Мужчина попытался напасть и на нее, но петербурженке удалось вырваться и выбежать из подъезда. Подозреваемого ищут.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела об убийстве двух лиц, включая малолетнего, и о покушении на убийство. Прокуратура города контролирует ход расследования.