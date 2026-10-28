СК показал видео допроса обвиняемого в убийстве женщины и ребенка в Петербурге

Появились кадры допроса учителя математики, убившего сына и тещу в Петербурге СК показал видео допроса обвиняемого в убийстве женщины и ребенка в Петербурге

Москва28 окт Вести.Следственный комитет РФ показал кадры допроса учителя математики, обвиняемого в убийстве сына и тещи, а также покушении на убийство бывшей сожительницы. Видео опубликовано на канале ведомства в MAX.

На видео мужчина рассказал, почему пошел на преступление.

Были разногласия у нас с ними. Из-за этого происходили ссоры, поэтому, когда эмоциональный момент возник, пришел к таким действиям пояснил он

На месте он показал следователям, как именно нанес удары жертвам.

Преступление было совершено 23 октября в квартире жилого дома на улице Комиссара Грушко. Обвиняемый поссорился с матерью своей бывшей сожительницы и несколько раз ударил ее и своего маленького сына молотком по голове. От полученных травм обе жертвы скончались на месте. Вскоре домой пришла мать мальчика – возлюбленная обвиняемого. Ее мужчина тоже ударил молотком и ножом, а затем вышел из квартиры, заперев ее на ключ.

Потерпевшая через некоторое время пришла в сознание и смогла выбраться из квартиры через окно первого этажа. Ее спасли благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. По последним данным, она находится в реанимации.

Сам преступник позже вернулся в квартиру с целью сжечь ее и скрыть следы произошедшего, но не смог выполнить задуманное и сбежал. Во вторник, 27 октября, его задержали.