Москва28 октВести.Следственный комитет РФ показал кадры допроса учителя математики, обвиняемого в убийстве сына и тещи, а также покушении на убийство бывшей сожительницы. Видео опубликовано на канале ведомства в MAX.
На видео мужчина рассказал, почему пошел на преступление.
Были разногласия у нас с ними. Из-за этого происходили ссоры, поэтому, когда эмоциональный момент возник, пришел к таким действиямпояснил он
На месте он показал следователям, как именно нанес удары жертвам.
Преступление было совершено 23 октября в квартире жилого дома на улице Комиссара Грушко. Обвиняемый поссорился с матерью своей бывшей сожительницы и несколько раз ударил ее и своего маленького сына молотком по голове. От полученных травм обе жертвы скончались на месте. Вскоре домой пришла мать мальчика – возлюбленная обвиняемого. Ее мужчина тоже ударил молотком и ножом, а затем вышел из квартиры, заперев ее на ключ.
Потерпевшая через некоторое время пришла в сознание и смогла выбраться из квартиры через окно первого этажа. Ее спасли благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. По последним данным, она находится в реанимации.
Сам преступник позже вернулся в квартиру с целью сжечь ее и скрыть следы произошедшего, но не смог выполнить задуманное и сбежал. Во вторник, 27 октября, его задержали.