"112": подозревай в убийстве и расчленении мужчины задержан в Петербурге

В Петербурге задержали возможного убийцу мужчины, чьи останки нашли в пакетах "112": подозревай в убийстве и расчленении мужчины задержан в Петербурге

Москва21 окт Вести.В Санкт-Петербурге задержали предполагаемого убийцу мужчины, фрагменты тела которого нашли в нескольких пакетах на берегу Лиговского канала. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Подозреваемого в убийстве и расчленении тела задержали в Петербурге. Им оказался 53-летний местный житель… Мужчины распивали спиртное на берегу канала. Подозреваемый ударил знакомого по голове. Поняв, что тот мертв, он расчленил тело и разложил его по мусорным пакетам говорится в сообщении источника

Указывается, что преступление произошло еще в апреле 2026 года, однако на страшную находку наткнулись только спустя полгода.

Официальной информации о задержании подозреваемого пока нет.