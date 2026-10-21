Москва21 октВести.В Санкт-Петербурге задержали предполагаемого убийцу мужчины, фрагменты тела которого нашли в нескольких пакетах на берегу Лиговского канала. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Подозреваемого в убийстве и расчленении тела задержали в Петербурге. Им оказался 53-летний местный житель… Мужчины распивали спиртное на берегу канала. Подозреваемый ударил знакомого по голове. Поняв, что тот мертв, он расчленил тело и разложил его по мусорным пакетамговорится в сообщении источника
Указывается, что преступление произошло еще в апреле 2026 года, однако на страшную находку наткнулись только спустя полгода.
Официальной информации о задержании подозреваемого пока нет.