СК: житель Хабаровского края обвиняется в избиении знакомого до смерти Житель Хабаровского края предстанет перед судом за избиение до смерти знакомого

Москва23 ноя Вести.В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя поселка Переясловка, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

Установлено, что в январе 2026 года в поселке обвиняемый приехал в гости к своему другу, там были его мать и сожитель. Компания выпивала. Хозяин дома сделал замечание сожителю матери, что тот не помогает по дому. Обвиняемый также возмутился поведением мужчины и стал избивать его. Злоумышленника успокоили, компания продолжила выпивать. Через несколько дней потерпевший скончался дома.