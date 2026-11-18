Москва18 нояВести.Хабаровский районный суд рассмотрел уголовное дело об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны и признал обвинение недоказанным, сообщается в MAX-канале судов края.
Установлено, что 13 июня 2026 года в селе Краснореченское погибший в нетрезвом состоянии во время конфликта с подсудимым нанес ему удары доской. Подсудимый с малолетним сыном попытался уехать на автомобиле, однако подвергся преследованию со стороны погибшего. Тот намеренно столкнулся с автомобилем подсудимого, продолжил наносить удары битой, угрожая убийством подсудимому и его сыну. В ответ на очередной замах подсудимый нанес один удар ножом, от чего потерпевший скончался.
Суд признал обвинение недоказанным и постановил оправдательный приговор в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступленияговорится в сообщении
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.