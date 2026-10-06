Ульяновский суд вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном в 2012 году Ульяновский житель приговорен к 10 годам за убийство 13-летней давности

Москва6 окт Вести.В Ульяновской области суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном 13 лет назад. Подробности региональное ведомство сообщает в MAX.

По материалам следствия, в ночь на 30 декабря 2012 года в одном из домов поселка Сухая Долина Ульяновского района у осужденного возникла ссора с знакомым. Подсудимый не менее 32 раз ударил потерпевшего по голове, лицу, грудной клетке, используя разные предметы, в том числе деревянный табурет. Затем он несколько раз пырнул приятеля ножом. Потерпевший скончался.

С целью сокрытия совершенного преступления фигурант поджог комнату в доме, где находился потерпевший говорится в сообщении

В феврале 2026 года у следствия появились показания свидетеля, подтверждающие сведения о причастности фигуранта к убийству. Преступление удалось раскрыть сотрудникам СК во взаимодействии с сотрудниками полиции.

За убийство и принуждение свидетеля к даче ложных показаний с применением насилия мужчина приговорен к 10 годам колонии строгого режима.