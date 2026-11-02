Житель Ирбита осужден на 22 года за убийство и покушение на жизнь участкового

Житель Ирбита осужден за убийство и посягательство на жизнь участкового Житель Ирбита осужден на 22 года за убийство и покушение на жизнь участкового

Москва2 ноя Вести.В Свердловской области 50-летний ранее судимый мужчина приговорен к 22 годам колонии за убийство собутыльника и посягательство на жизнь участкового. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Вечером 9 апреля фигурант Н. распивал спиртное со знакомым, когда между ними возник конфликт. В ходе ссоры подсудимый избил оппонента рукой по голове, а потом задушил его. Соседи вызвали участкового, который по прибытии обнаружил в квартире нападавшего и мертвого потерпевшего.

[Н.], понимая, что его … задержат, напал на участкового, нанеся ему один удар ножом в спину и пытаясь нанести удар в шею. Сотрудник полиции, обороняясь, схватил лезвие ножа руками, тем самым предотвратив последующее нападение, а затем обезвредил нападавшего говорится в материале, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Таким образом, мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и осужден на 22 года колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Ему также запрещено управлять транспортными средствами на срок 9 месяцев 28 дней.

Первые 5 лет … [Н.] будет отбывать наказание в тюрьме. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего, в его пользу взыскано 500 тысяч рублей добавили в пресс-службе

Приговор в законную силу еще не вступил.