Москва20 октВести.20 октября 2026 года Первомайским районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Абулхаева Б.Т. Мужчина признан виновным в убийстве, совершенном в 2008 году, передает в MAX пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Как установил суд, в период с 1 февраля по 31 марта 2008 года в ночное время Абулхаев из-за личных неприязненных отношений нанес потерпевшему С. не менее 10 ударов по голове, а затем задушил, обмотав ему голову скотчем.
Желая скрыть совершенное им преступление, вывез на санках труп С. на территорию МУ УПТК Первомайского района, переместил в ложбину, присыпал снегом, где он и был обнаруженговорится в мессенджере
Абулхаев приговорен к 9 годам исправительной колонии строгого режима.