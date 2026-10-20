В Новосибирске мужчину приговорили к 9 годам колонии за убийство в 2008 году

В Новосибирске суд вынес приговор за убийство, совершенное в 2008 году В Новосибирске мужчину приговорили к 9 годам колонии за убийство в 2008 году

Москва20 окт Вести.20 октября 2026 года Первомайским районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Абулхаева Б.Т. Мужчина признан виновным в убийстве, совершенном в 2008 году, передает в MAX пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как установил суд, в период с 1 февраля по 31 марта 2008 года в ночное время Абулхаев из-за личных неприязненных отношений нанес потерпевшему С. не менее 10 ударов по голове, а затем задушил, обмотав ему голову скотчем.

Желая скрыть совершенное им преступление, вывез на санках труп С. на территорию МУ УПТК Первомайского района, переместил в ложбину, присыпал снегом, где он и был обнаружен говорится в мессенджере

Абулхаев приговорен к 9 годам исправительной колонии строгого режима.