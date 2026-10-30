Житель Уссурийска признан виновным в избиении, повлекшем смерть его знакомой Уссуриец получил 9,5 года колонии за избиение знакомой, повлекшее ее смерть

Москва30 окт Вести.Суд присяжных в Уссурийске признал 41-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью его знакомой, повлекшее ее смерть, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

Приговором установлено, что в ноябре 2024 года в квартире дома на проспекте Блюхера в Уссурийске мужчина во время ссоры со своей знакомой, с которой состоял в близких отношениях, нанес ей не менее 38 ударов руками по голове и телу. От полученных травм 27-летняя женщина скончалась написали в пресс-службе

Мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей стороне свыше 1 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.